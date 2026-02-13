Eingestellt
Vom Park zur Straße
Mit den schweißresistenten Kopfhörern, die zu Ihren Bewegungen passen, können Sie Ihre Musik mit klarem Sound und tiefen Bässen genießen. Das flexible Wingtip-Design hält die Earbuds an Ort und Stelle und das 1,2 Meter lange Kabel hat die perfekte Länge, um das Telefon in Ihrer Hosentasche aufzubewahren.
12-mm-Treiber für klaren Sound
Wingtips für einen sicheren Sitz
1,2 m Kabellänge
IPX4 spritzwassergeschützt/schweißresistent
Perfekt abgestimmte 12-mm-Neodym-Treiber sorgen für klaren Sound und Bassöffnungen verbessern die Bassleistung. Die Ohrstöpsel sitzen bequem im Ohr, ohne im Gehörgang zu drücken.
Dank der flexiblen, konturierten Ohrbügel können Sie diese leichten Kopfhörer so einstellen, dass sie bequem und sicher sitzen. Sie können sich frei bewegen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass Ihre Kopfhörer im entscheidenden Moment herausfallen.
Die integrierte 3-Tasten-Fernsteuerung macht die Verwendung dieser Kopfhörer zu einem einfachen Vergnügen. Tätigen Sie Anrufe, navigieren Sie durch Ihre Playlists und fragen Sie Ihren Sprachassistenten alles, was Sie wissen möchten – ohne dass Sie Ihr Smartphone berühren müssen.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
P.A.
13/02/2026
Nederland
Geweldig setje dat ik zoek!
Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!
Vorteile
Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik
Nachteile
Niet meer te krijgen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst
Date of Use 2025-01-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst
Date of Use 2025-01-13
Sneeuwkabouter
21/06/2025
Nederland
Goede pasvorm, matig geluid.
De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.
Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst
Date of Use 2025-05-21
Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst
Date of Use 2025-05-21