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Eingestellt

Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer

TABH305BK/00

4.3

| (3) Bewertungen

Satte, kräftige Bässe. Keine Ablenkungen.

Hören Sie Ihre Musik mit kräftigen, intensiven Bässen. Blenden Sie Umgebungsgeräusche mit der aktiven Geräuschunterdrückung (Active Noise Canceling (ANC)) aus. Bei diesen kabellosen On-Ear-Kopfhörern geht es um die Beats, die Sie lieben. Mit einer einzigen Akkuladung können Sie bis zu 15 Stunden Musik wiedergeben, selbst bei eingeschalteter ANC-Funktion.

Alle Vorteile anzeigen

Satte, kräftige Bässe. Keine Ablenkungen.

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Vollständig zusammenklappbar

15 Stunden Wiedergabezeit mit Geräuschunterdrückung

Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass die Geräusche im Zug nicht den Boom des Beats stören. Sie möchten Ihre Ruhe? Aktivieren Sie einfach die aktive Geräuschunterdrückung, ohne Musik abzuspielen. Sie erhalten bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit bei eingeschalteter und 18 Stunden bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung. Die Ladezeit beträgt nur 2 Stunden über USB.

Satter Bass. 32-mm-Neodym-Akustiktreiber

Die Tanzfläche ist immer dabei. Die 32-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für einen klaren Klang und satte Bässe.

Das Gewicht beträgt nur 145,5 g. Volle Dröhnung, aber kaum zu spüren.

Mit einem Gewicht von nur 145,5 g bieten diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer echten Komfort bei satten Bässen. Der Kopfbügel lässt sich ganz einfach verstellen und ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren. Die Ohrkappen sind weich und können geneigt werden, bis sie richtig sitzen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

3

Bewertungen

4
2
1

09/03/2022

France

France

Verifizierter Käufer

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Vorteile

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Nachteile

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-09

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Vorteile

relación calidad precio

Nachteile

autonomía un poco corta

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-08

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Vorteile

geluid

Nachteile

connectivity

Diese Bewertung wurde für TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-23

Diese Bewertung wurde für TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-23

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