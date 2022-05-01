Eingestellt
TAJP10/00
Philips Georg Jensen Power Bank
Wenn Sie sich ein Gerät im schönen Design wünschen, bietet diese Power Bank genau das. Das Gehäuse wurde sorgfältig in dunkelbraunem Leder und mit polierten Stahlelementen entworfen und verdeckt ein kabelloses Qi-Ladepad. Das abnehmbare Band ist gleichzeitig ein USB-A-auf-USB-C-Kabel.
Dank der großen Ladefläche kann ganz einfach ein Smartphone auf dem Pad platziert werden. Die maximale Ladeleistung beträgt 5 W.
Der dunkelbraune Trageriemen aus Silikon verfügt über integrierte USB-A-auf-USB-C-Anschlüsse zum Aufladen der Power Bank.
Georg Jensen Elemente aus poliertem Edelstahl
4.3
von 5
3
Bewertungen
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Vorteile
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Vorteile
Geïntegreerde kabel
Nachteile
Zwaar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst
Datum der Benutzung 2021-01-26
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Datum der Benutzung 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Verifizierter Käufer
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Vorteile
Geen
Nachteile
Zie boven
Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-26
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Datum der Benutzung 2022-05-26