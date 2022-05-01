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Eingestellt

Philips Georg Jensen Power Bank

TAJP10/00

4.3

| (3) Bewertungen

Philips Georg Jensen Power Bank

Wenn Sie sich ein Gerät im schönen Design wünschen, bietet diese Power Bank genau das. Das Gehäuse wurde sorgfältig in dunkelbraunem Leder und mit polierten Stahlelementen entworfen und verdeckt ein kabelloses Qi-Ladepad. Das abnehmbare Band ist gleichzeitig ein USB-A-auf-USB-C-Kabel.

Alle Vorteile anzeigen

Beeindruckende Leistung

Philips Georg Jensen Power Bank

Max. 5 W Ladeleistung

Dank der großen Ladefläche kann ganz einfach ein Smartphone auf dem Pad platziert werden. Die maximale Ladeleistung beträgt 5 W.

USB-A-auf-USB-C-Kabel getarnt als abnehmbarer Trageriemen.

Der dunkelbraune Trageriemen aus Silikon verfügt über integrierte USB-A-auf-USB-C-Anschlüsse zum Aufladen der Power Bank.

Georg Jensen Elemente aus poliertem Edelstahl

Georg Jensen Elemente aus poliertem Edelstahl

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

3

Bewertungen

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Vorteile

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Vorteile

Geïntegreerde kabel

Nachteile

Zwaar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst

Datum der Benutzung 2021-01-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst

Datum der Benutzung 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Vorteile

Geen

Nachteile

Zie boven

Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-26

Diese Bewertung wurde für TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-26

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