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Genieße deine Musik überall in bester Klangqualität
Nimm deine Musik überallhin mit – mit diesem großartigen Bluetooth-Lautsprecher. Ein passiver Bassstrahler sorgt für kräftigen Bass, und dank der Schutzart IPX7 kann der Lautsprecher problemlos 30 Minuten lang untergetaucht werden. Nimm überall Freisprechanrufe entgegen.
Passiver Bassstrahler. Kräftiger Bass
Zwei Lautsprecher für Stereoklang koppeln
5W RMS-Ausgangsleistung
Wasserdicht gemäß IPX7
Dieser fantastische kleine Lautsprecher liefert erstaunlich satte und kräftige Bässe. Nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit und genießen Sie klaren Klang im Garten, bei einem Spaziergang oder am Strand. Perfekt zum Mitnehmen, ganz gleich, was Sie geplant haben.
Lust auf noch satteren Klang? Du kannst ganz einfach zwei identische Lautsprecher miteinander verbinden und fantastischen Stereoklang genießen. Höre deine Musik so, wie sie gehört werden soll. Selbst unterwegs entgeht dir kein Beat und kein Wort.
Dieser brillante kleine Lautsprecher ist für alles bereit. Ob du in den Regen gerätst, ins Schwitzen kommst oder sogar von einem Boot springst – dank der Wasserdichtigkeit gemäß IPX7 kann der Lautsprecher bis zu 30 Minuten lang problemlos untergetaucht werden.
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