Eingestellt
TAS5305/00
Die Party kann starten
Mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Musik überall hin mitnehmen – ausgestattet mit 12 Stunden Wiedergabezeit, lebendigem Sound und satten Bässen. Farbige LEDs setzen Ihre Musik mit einer Lichtshow in Szene. Über den Audioeingang können Sie andere Quellen anschließen.
Bluetooth®
16 W Ausgangsleistung
12 Stunden Wiedergabezeit
Wasserfest gemäß IPX7
Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.
Der Klang bleibt auch bei lauter Musik klar und eine passive Bass-Membran verstärkt den Bass. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert 6 Stunden. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound.
Wenn die Party so richtig bebt, vibriert auch das Licht. Die LED-Beleuchtung an den Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.
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