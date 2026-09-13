Für eine hautnahe Rasur
Der Philips i9000 bietet dank des Triple Action Lift & Cut-Klingensystems und den flexiblen, kompakten 360°-Scherköpfe eine hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die KI-gestützte SkinIQ Technologie erkennt und passt sich an deine Haut an - für ultimativen Komfort und Präzision.
Dieses Produkt
i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
349,99 €
SH91
Ersatz-Scherköpfe
49,99 €
Kartusche für Quick Clean Pod
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349,99 €
349,99 €
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Power Adapt Sensor
5 Jahre Garantie***
Unsere Klingen heben die Haare sanft an, bevor sie es präzise mit bis zu 0,00 mm auf Hautniveau schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen schneiden Haare, die in jede Richtung wachsen. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
4.4
von 5
791
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Reisenudel
13/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasiertyp
Ich bin zeitlebens mit Phillips Rasierern verbunden. Andere wie das Braunkonzept hat nur eine Untergeordnete Rolle bei Fernreisen gespielt. Es gibt keinen besseren Radierer für mich.
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-13
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-13
kitwutzel
09/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin begeistert es ist alles hervorragend und ich würde das Gerät wieder kaufen
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-09
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-09
Rejue
24/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-05-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-05-24
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
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Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf
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