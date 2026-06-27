Die Scherköpfe arbeiten sind sehr gründlich und lassen sich einfach austauschen sowie reinigen. Die eigentliche Rasur mit dem Philips Rasierer ist sehr gründlich sowie auch im trockenen Zustand sehr hautschonenden ohne Rasierpickelchen zu bekommen. Im nassen Zustand gleiten die Scherköpfe über die Haut ohne dass man die Rasur bemerkt. Nach der Rasur lässt sich mit der gleichen Hand der Rasierer mit nur einem Knopf öffnen und kinderleicht reinigen. Beim Thema Reinigung empfehle ich hier optional erhältliche Reinigungsstation, hier passt die Series 8000 / 9000 perfekt rein. Nach jeden 2 oder 3 mal mit der "schnellen" Reinigung mit Wasser, stelle ich den Rasierer in die Station, alles andere macht der Rasierer dann voll automatisch. Einfach klasse. Somit hält der eigentliche Scherkopf auch länger.