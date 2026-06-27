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SH91Ersatz-Scherköpfe

SH91/50

4.1
| (109) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
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So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

  • NanoTech DualPrecision-Klingen

  • Passend für S8000, S9000, i9000 series

  • Passend für S9000 Prestige series

  • Passend für i9000 Prestige series

Hautnahe Rasur

Hautnahe Rasur

NanoTech DualPrecision-Klingen rasieren präzise direkt über der Hautoberfläche (bis zu -0,08 mm unter der Haut) und bieten bis zu 165.000 Schneidevorgänge pro Minute. Die 72 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt.

Für Shaver serie 8000, 9000 und 9000 Prestige

Für Shaver serie 8000, 9000 und 9000 Prestige

Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.1

von 5

109

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

27/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die Ergebnisse sind immer wieder erstaunend.

Mehr als 50 jr. habe ich nur Philips Rasierer benutz und bin immer sehr zufrieden mit dem Resultat.

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Date of Use 2026-05-10

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Date of Use 2026-05-10

02/11/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist einfach SUPER!

Top Ersatz-Scherköpfe! So wie man sich eine gründliche Rasur vorstellt, Funktionell, Sanft und Präzise. Original Philips ist eben Qualität! Finger weg von all den anderen "Billiganbietern"!

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

30/03/2024

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Ich finde sehr gut

[Employee of philipsglobal] Interessant Philips Produkte ..ich bin zu frieden mit Philips Produkte

Vorteile

Ich bin zufrieden mit philips

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

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