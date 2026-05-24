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  • Für eine hautnahe Rasur
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i9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9000/30

4.4
| (756) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Für eine hautnahe Rasur
Der Philips i9000 bietet dank des Triple Action Lift & Cut-Klingensystems und den flexiblen, kompakten 360°-Scherköpfe eine hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die KI-gestützte SkinIQ Technologie erkennt und passt sich an deine Haut an - für ultimativen Komfort und Präzision.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

i9000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

249,99 €

  • SH91

    SH91
    Ersatz-Scherköpfe

    59,99 €

  • Kartusche für Quick Clean Pod

    35,29 €

249,99 €

249,99 €

mit SkinIQ Technologie

Für eine hautnahe Rasur

  • Triple Action Lift & Cut-Technologie

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf

  • Power Adapt Sensor

  • 5 Jahre Garantie***

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Unsere Klingen heben die Haare sanft an, bevor sie es präzise mit bis zu 0,00 mm auf Hautniveau schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen schneiden Haare, die in jede Richtung wachsen. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

756

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

24/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Rasierer

Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-24

17/05/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Am Rasierer ist alles in Ordnung

Keine Probleme ! Alles bestens ! Rasurergebnis sehr gut.

Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-04-02

Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-04-02

03/04/2026

Deutschland

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Philips i9000 mit Skin IQ

Hab ihn über Amazon für 219€ bekommen. Super Preis, hatte den alten I9000 mit Induktionsladepad. Der war auch schon super, aber das neue Modell ist noch einen Tick besser.Aber nach fast 7 Jahren kann man das auch erwarten. Er liegt gut in der Hand , rasiert sowohl nass auch trocken und das Perfekt.Sehr gründlich und ohne Hautirritationen zu hinterlassen. Also von mir eine klare Kaufempfehlung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell

  2. Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen

  3. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf

  4. Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche