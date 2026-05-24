Dieses Produkt
i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
249,99 €
SH91
Ersatz-Scherköpfe
59,99 €
Kartusche für Quick Clean Pod
35,29 €
249,99 €
249,99 €
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Power Adapt Sensor
5 Jahre Garantie***
Unsere Klingen heben die Haare sanft an, bevor sie es präzise mit bis zu 0,00 mm auf Hautniveau schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen schneiden Haare, die in jede Richtung wachsen. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
4.4
von 5
756
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Rejue
24/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-24
Hansi 1
17/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Am Rasierer ist alles in Ordnung
Keine Probleme ! Alles bestens ! Rasurergebnis sehr gut.
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-04-02
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-04-02
ok54
03/04/2026
Deutschland
Philips i9000 mit Skin IQ
Hab ihn über Amazon für 219€ bekommen. Super Preis, hatte den alten I9000 mit Induktionsladepad. Der war auch schon super, aber das neue Modell ist noch einen Tick besser.Aber nach fast 7 Jahren kann man das auch erwarten. Er liegt gut in der Hand , rasiert sowohl nass auch trocken und das Perfekt.Sehr gründlich und ohne Hautirritationen zu hinterlassen. Also von mir eine klare Kaufempfehlung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf
Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche