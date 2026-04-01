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    • Leistungsstarke, hautnahe Rasur Leistungsstarke, hautnahe Rasur Leistungsstarke, hautnahe Rasur

      Philips Shaver 700 Series Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

      S791/06

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Leistungsstarke, hautnahe Rasur

      Die Philips 700 Series mit DualSteel-Präzisionsklingen und Lift & Cut-Technologie schneidet Haare präzise bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur. Das kompakte Premium-Design passt perfekt zu Ihnen und ist somit ideal für jeden Anlass.

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      Philips Shaver 700 Series
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      Philips Shaver 700 Series

      Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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      Leistungsstarke, hautnahe Rasur

      • Lift & Cut-Technologie
      • Dual SteelPrecision Klingen
      • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
      • Leistungsstarker Magnetmotor
      Leistungsstarke, hautnahe Rasur

      Leistungsstarke, hautnahe Rasur

      Unsere patentierte Lift & Cut-Technologie hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur zu schneiden. Präzision in Perfektion.

      Verbesserte Effizienz in alle Richtungen

      Verbesserte Effizienz in alle Richtungen

      Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. 4.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.

      Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

      Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

      Die flexiblen 4D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in vier Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen, für eine angenehme Rasur.

      Leistungsstark und dennoch leise

      Leistungsstark und dennoch leise

      Ein leistungsstarker Magnetmotor ermöglicht selbst die Rasur dichter Bärte – für eine sanfte und gründliche Rasur auch unterwegs.

      Zum Ein- und Ausschalten wischen

      Zum Ein- und Ausschalten wischen

      Zum Einschalten des Rasierers und für eine erstklassige Rasur ist nur eine Fingerbewegung erforderlich. Erleben Sie mühelose Eleganz mit unserem hochwertigen, kompakten Design.

      Kompatibel mit kabellosem Qi-Laden

      Kompatibel mit kabellosem Qi-Laden

      Nie wieder Kabel anschließen. Profitieren Sie von der Qi-Ladefunktion für ultimativen Komfort und einfache Bedienung. Darüber können Sie Ihren Rasierer in 2 Stunden vollständig aufladen (Qi-Ladepad ist nicht im Lieferumfang enthalten).

      Nasenhaartrimmer-Aufsatz entfernt Nasenhaare

      Nasenhaartrimmer-Aufsatz entfernt Nasenhaare

      Erleben Sie die Vielseitigkeit Ihres Rasierers mit dem Nasenhaartrimmer-Aufsatz, der ihn zu einem 2-in-1-Pflegeset für alle Ihre Bedürfnisse macht. Stecken Sie den Aufsatz einfach auf, um unerwünschte Nasenhaare zu trimmen.

      Rostfreier Stahl zum Schutz der Haut

      Rostfreier Stahl zum Schutz der Haut

      Die Klingen unseres Rasierers bestehen aus hypoallergenem Stahl aus Europa, der korrosionsbeständig, hautfreundlich und vor Verunreinigungen schützt.

      Eine angenehme Trocken- oder erfrischende Nassrasur

      Eine angenehme Trocken- oder erfrischende Nassrasur

      Ganz gleich, ob Sie eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur mit Gel oder Schaum bevorzugen – unser Rasierer passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank seiner Wasserbeständigkeit gemäß IPX7 können Sie ihn mühelos unter fließendem Wasser reinigen.

      Leistungsstarker Akku für 1 Monat Nutzung*

      Leistungsstarker Akku für 1 Monat Nutzung*

      Erleben Sie den Komfort eines leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus mit einer Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat* nach einer einzigen Aufladung von 1 Stunde. Sie benötigen kurzfristig eine Rasur? Schließen Sie das Gerät einfach für 5 Minuten an und Sie erhalten genug Leistung für eine vollständige Rasur.

      Langlebigkeit

      Langlebigkeit

      Bei der Entwicklung unserer Philips Rasierer stehen Präzision und Langlebigkeit im Vordergrund, um eine langanhaltende Leistung zu garantieren. Unsere Rasierer werden strengen Tests unterzogen, um eine gleichbleibende und dauerhafte Leistung sicherzustellen. Genießen Sie einen Rasierer, der Sie über Jahre begleitet.

      Einfaches Aufladen

      Einfaches Aufladen

      Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter www.philips.com/support erhältlich.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Aufsätze
        Nasen- und Ohrenhaartrimmer
        Reisen und Aufbewahrung
        Reiseetui

      • Leistung

        Automatische Spannungsanpassung
        5 V
        Batterietyp
        Li-Ionen
        Akkulaufzeit
        60 Min.
        Aufladung per Kabel
        • Vollständig geladen in 1 Stunde
        • Schnellladung in 5 Minuten
        Qi-Laden
        • Kompatibel
        • Vollständig geladen in 2 Stunden

      • Design

        Farbe
        Aschgold
        Handstück
        Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

      • Service

        2 Jahre Garantie
        Ja
        Ersatzkopf außerhalb Japans
        Alle 2 Jahre mit SH91 ersetzen
        Ersatzkopf für Japan
        Alle 2 Jahre mit SH92 ersetzen

      • Rasierleistung

        Konturenanpassung
        4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
        Schersystem
        • Dual SteelPrecision Klingen
        • Lift & Cut-Technologie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Pflege
        Vollständig abwaschbar
        Anzeige
        Leuchtring
        Nass und trocken
        Nass und trocken einsetzbar
        Ein/Aus-Methode
        Streichen

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