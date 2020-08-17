Gereizte Haut nach der Verwendung des Philips Satinelle Epilierers

Wenn Sie noch nicht epiliert haben, können Sie nach dem Epilieren einige Nebenwirkungen wie Rötungen oder Schwellungen auf der Haut beobachten. Diese klingen in der Regel nach kurzer Zeit ab und sind kein Grund zur Sorge. Lassen Sie Ihrer Haut etwas Zeit, sich daran zu gewöhnen. Epilieren Sie vor dem Schlafengehen, damit sich Ihre Haut über Nacht erholen kann.



Verteilen Sie nach dem Epilieren vorsichtig eine antiseptische Creme oder eine milde Hautlotion ohne Alkohol auf der Haut. Für die Achselhöhlen können Sie auch ein Deo ohne Alkohol verwenden.



Wenn die Hautreizung länger als drei Tage anhält, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.