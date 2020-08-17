Gereizte Haut nach der Verwendung des Philips Satinelle Epilierers
Wenn die Haut nach der Verwendung des Philips Satinelle Epilierers juckt oder gerötet bzw. geschwollen ist, versuchen Sie es mit unseren nachfolgenden Tipps, um dieses Problem zu lösen.
Wenn Sie noch nicht epiliert haben, können Sie nach dem Epilieren einige Nebenwirkungen wie Rötungen oder Schwellungen auf der Haut beobachten. Diese klingen in der Regel nach kurzer Zeit ab und sind kein Grund zur Sorge. Lassen Sie Ihrer Haut etwas Zeit, sich daran zu gewöhnen. Epilieren Sie vor dem Schlafengehen, damit sich Ihre Haut über Nacht erholen kann.
Verteilen Sie nach dem Epilieren vorsichtig eine antiseptische Creme oder eine milde Hautlotion ohne Alkohol auf der Haut. Für die Achselhöhlen können Sie auch ein Deo ohne Alkohol verwenden.
Wenn die Hautreizung länger als drei Tage anhält, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
Überprüfen Sie vor der Verwendung stets, ob der Epilierkopf sauber ist. Ist dies nicht der Fall, reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser. Trocknen Sie den Epilierkopf vollständig, bevor Sie ihn wieder am Gerät anbringen. Ausführliche Reinigungsanweisungen für Ihr spezielles Epilierermodell finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Vergewissern Sie sich vor dem Epilieren, dass Ihre Haut sauber und trocken ist.
Zu den Nebenwirkungen des Epilierens können eingewachsene Haare gehören. Um dies zu verhindern, sollten Sie Ihre Haut zwei oder drei Tage vor dem Epilieren mit einer Peelinglotion und dem mitgelieferten Peeling-Handschuh (oder einem groben Schwamm) bearbeiten. Dadurch werden abgestorbene Hautschüppchen um die Haarfollikel entfernt und das Haar kann leichter entfernt werden.
Wenn Ihr Epilierer mit einem Körperpeeling-Aufsatz ausgestattet ist, können Sie auch diesen zu diesem Zweck verwenden.
Beim Epilieren kommt es auf die richtige Technik an, damit die Haare vollständig und mit minimalen Schmerzen entfernt werden.
Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand oder verwenden Sie den Hautstraffer-Aufsatz (Effizienz-Aufsatz), der im Lieferumfang des Epilierers enthalten ist. Je straffer die Haut ist, desto einfacher ist es für den Epilierer, das Haar herauszuziehen.
Der Epilierer ist dafür vorgesehen, Haare an der Wurzel im Intimbereich (Außen- und Innenseite der äußeren Schamlippen), in den Achselhöhlen, in der Bikinizone und an schwer erreichbaren Stellen wie Knien und Knöcheln zu entfernen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Intimbereiche epilieren. Ausführliche Anweisungen zur sicheren Verwendung des Epilierers finden Sie in der Bedienungsanleitung. Sie können ihn auch zum Epilieren Ihrer unteren Gesichtshälfte (Kinn, Wangen und Bereich über der Oberlippe) und zwischen den Augenbrauen verwenden.
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