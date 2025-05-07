Das Flash 5100 POC Pro bietet die erstklassige Leistung und den intuitiven Arbeitsablauf von Philips für den multidisziplinären Point-of-Care-Einsatz, einschließlich erweiterter Herzfunktionen. Vom Ultraschall-Neuling bis zur erfahrensten Anwenderin – alle benötigen am Point-of-Care schnelle und genaue Informationen. Die Next-Step Guidance für Funktionen wie AutoStrain EF zur Herzuntersuchung ermöglicht es Anwender*innen mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen, effizient hervorragende Bilder zu erstellen und so eine sichere Diagnose zu beschleunigen. Vereinfachen und beschleunigen Sie Untersuchungen mit anpassbaren Voreinstellungen für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Zuverlässigkeit, am Puls des Lebens? Blitzschnell mit Flash.
Flash Ultraschallsystem 5100 POC Pro: Robustes und kompaktes vertikales Design, das sich mühelos in engen Räumen navigieren lässt.
Das robuste und kompakte vertikale Design lässt sich mühelos in enge Räume hinein- und wieder herausschieben
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC Pro wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Flash Ultraschallsystem 5100 POC Pro: Einfache touchbasierte Benutzeroberfläche und Automatisierung mit integrierter Next-Step Guidance
Einfache touchbasierte Benutzeroberfläche und Automatisierung mit integrierter Next-Step Guidance
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierter Anleitung. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich [1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Flash Ultraschallsystem 5100 POC Pro: AutoStrain EF für eine zuverlässige Beurteilung des Herzens
AutoStrain EF für eine zuverlässige Beurteilung des Herzens
Neben seiner leistungsstarken Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK verfügt das Flash 5100 POC Pro über umfassende Funktionen, darunter eine erweiterte Herzbeurteilung. AutoStrain EF ermöglicht eine robuste, reproduzierbare GLS- und EF-Messung mit nur einem Tastendruck. Das System ist außerdem mit den Schallköpfen S5-1, S8-3, X7-2t und X8-2t für die Echokardiographie bei Erwachsenen und Kindern kompatibel.
Flash Ultraschallsystem 5100 POC Pro: Die Leistung von PureWave und darüber hinaus
Die Leistung von PureWave und darüber hinaus
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Der Flash 5100 POC Pro ist außerdem mit vielen fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Flash Ultraschallsystem 5100 POC Pro: Speziell für POC entwickelt
Speziell für POC entwickelt
Das Flash 5100 POC Pro verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion in Automobilqualität mit einem integrierten Schallkopfhalter über dem Bildschirm, der die Kabel ordentlich organisiert und vom Boden fernhält. Die Griffe können für eine einfache Handhabung positioniert werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, da sie nur wenige Tasten und Knöpfe aufweisen, und das Bedienfeld ist IPX2-zertifiziert. Der große vertikale Touchscreen ist auf Reinigungsfreundlichkeit und einfache Desinfektion ausgelegt[2]. Das System verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus mit Systemverriegelung.
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[3], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC Pro hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
Flash Ultraschallsystem 5100 POC Pro: Collaboration Live Tele-Ultraschall
Collaboration Live Tele-Ultraschall
Per Collaboration Live[4] mit Multi-Party-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Anwender*innen können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Patient*innen profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
Flash Ultraschallsystem 5100 POC Pro: Zuverlässiger Partner – jetzt und in Zukunft
Zuverlässiger Partner – jetzt und in Zukunft
Das Flash 5100 POC Pro basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[3], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC Pro hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
