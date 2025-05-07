Das robuste und kompakte vertikale Design lässt sich mühelos in enge Räume hinein- und wieder herausschieben

Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC Pro wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.