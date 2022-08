Philips und Masimo. Wir arbeiten zusammen.

Die Integration des CO₂-Moduls von Masimo in die IntelliVue Monitore von Philips ist das Ergebnis einer fortwährenden Partnerschaft mit dem Ziel, innovative Tools für eine höhere Qualität der Patientenversorgung zu entwickeln. Beim Masimo Kapnographiesystem erfassen nichtinvasive Masimo CO₂-Patientensensoren am Ende jedes Atemzugs das ausgeatmete Kohlendioxid mit anschließender Übertragung. Die erfassten Signale stammen von Masimo CO₂-Luftwegadaptern und -Schläuchen. Diese kritischen Patientendaten werden danach direkt an ein Masimo CO₂-Einzelsteckplatzmodul übermittelt und können dann auf ausgewählten Philips IntelliVue Monitoren aufgerufen und ausgewertet werden.