Einfaches Plug-and-Play

Das Masimo SET® System erfasst mittels der nichtinvasiven Masimo LNOP Finger-Sensoren die funktionelle Sauerstoffsättigung (SpO₂), die Pulsfrequenz sowie den Perfusionsindex und überträgt die Patientendaten direkt an ein Masimo SET® Modul mit einem Steckplatz, das sich in einem internen Philips IntelliVue MX500 oder MX550 Modul-Rack oder einem externen Philips IntelliVue MX700, MX800, MX750 oder MX850 Modul-Rack befindet. So können Sie Ihre klinischen Daten über die vertraute IntelliVue Benutzeroberfläche auf einem einzigen Bildschirm einsehen und verwalten.