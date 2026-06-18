Erleben Sie bahnbrechende Innovationen in der 3.0T-Bildgebung mit dem einzigartigen Design des Philips MR 7700 mit XP Gradienten und künstlicher Intelligenz (KI)*. Das System erfüllt die steigenden klinischen Anforderungen und erleichtert die anspruchsvollsten Forschungsprogramme. Der MR 7700 bietet hohe Genauigkeit, Leistung und Ausdauer für eine zuverlässige Diagnose für alle Patienten. Das System der Wahl für Diffusionsbildgebung in hoher Qualität und erweiterte neurowissenschaftliche Forschung. Erweitern Sie Ihre Einsatzmöglichkeiten mit der vollständig integrierten Lösung für Mehrkern-MR-Tomographie und -Spektroskopie zur Erforschung neuer klinischer Pfade ohne Beeinträchtigung von klinischen Arbeitsabläufen und Patientenkomfort. Der MR 7700 bietet Anwendern und Patienten dank der einfach anwendbaren Funktionen eines gut durchdachten klinischen 3.0T-Scanners und des effizienten Workflows eine großartige Erfahrung. Jetzt können Wissenschaftler und Kliniker gleichermaßen konfliktfrei planen.