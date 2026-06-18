¹ Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.
² Im Vergleich zum Signal eines Philips Atemüberwachungsgurtes. Eine uneingeschränkte Sicht ist erforderlich.
³ SmartExam kann nicht bei Patienten mit MR Conditional Implantaten angewandt werden.
⁴ Togao et al. (2014) Neuro-Oncology. Park KJ et al. (2016) Eur Radiol
⁵ Verglichen mit Ingenia 3.0T Omega HP R5.3
⁶ Verglichen mit Scans ohne ComforTone
⁷ Ergebnisse aus Fallstudien sagen nichts über zukünftige Ergebnisse in anderen Fällen aus. Die Ergebnisse können in anderen Fällen abweichen.
⁸ Basierend auf einer Kunden-Fallstudie die in Lübeck durchgeführt wurde.
⁹ Verglichen mit dem Gebrauch einer Standardmatratze.
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