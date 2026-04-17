1 Verglichen mit Ingenia Elition X mit Vega HP-Gradienten.
2 Verglichen mit Ingenia Elition X mit Vega HP-Gradienten, gemessen in weißer Hirnsubstanz.
3 Verglichen mit Philips DTI/fMRI-Scans ohne MultiBand SENSE.
4 Verglichen mit Philips SENSE Bildgebung.
*Achtung: Forschungsgerät für die Bildgebung mit Fluor (19F). Durch Bundesgesetze oder Gesetze der Vereinigten Staaten auf die Verwendung zu Forschungszwecken beschränkt. Die klinische Bildgebung mit diesem Kern erfordert die Verwendung eines zugelassenen Medikaments. Derzeit sind keine von der FDA zugelassenen Medikamente für diesen Kern verfügbar.