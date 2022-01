Lumify Außergewöhnlicher mobiler Ultraschall über Ihr Smartphone oder Tablet

Ein Durchbruch in der Point-of-Care-Ultraschalldiagnostik: Philips Lumify verbindet Schallköpfe mit einer Ultraschall-App, um Ihr kompatibles Smartphone und Tablet mit diagnostischen Funktionen zu erweitern. Erfassen Sie in verschiedensten Point-of-Care-Szenarien schnell und einfach wichtige klinische Daten: beispielsweise in der Notfallmedizin, in der Intensivmedizin, am Patientenbett oder in der Arztpraxis. Lumify ist kompatibel mit vielen Android Geräten. Bei Fragen melden Sie sich gerne unter +49 40 / 53 798 867.