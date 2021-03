CX30 Ultraschallsystem

Das Philips CX30 CompactXtreme Ultraschallsystem begleitet Sie überall dahin, wo Sie es benötigen, so dass herausragende Ultraschallfunktionen auch direkt am Patientenbett verfügbar sind. Mit seinem vollen Funktionsumfang und dem kompakten Design kombiniert das System Mobilität mit Nutzen in fast jeder klinischen Situation.