Verbesserte Visualisierung mit StentBoost

StentBoost ist ein benutzerfreundliches, schnell arbeitendes und kosteneffizientes Tool zur Verbesserung der Stentvisualisierung in den Koronararterien. Mit der Funktion StentBoost Subtract wird der Stent sogar während Sie arbeiten in Relation zur Gefäßwand angezeigt. Diese fortschrittliche Bildgebung unterstützt Sie bei der präziseren Platzierung des Stents beim ersten Versuch, verkürzt so Eingriffe und kann die Notwendigkeit weiterer Eingriffe verhindern.