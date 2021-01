Dieses Set enthält zwei Kabel: ein kürzeres zum Gleichstromanschluss des MRx u. ein längeres zum Anschl. an das Gleichstrom-Netzmodul. Die kreisförmigen Enden dieser Kabel können so angeschlossen werden, dass die Akkus des MRx vom Gleichstrom-Netzmodul aufgeladen werden. Das kürzere Kabel hat eine Kappe zum Verschließen des Kabelendes, wenn es nicht in Gebrauch ist.