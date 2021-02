Kunststoff-Sicherheitsband zum Befestigen des Defibrillatorgehäuses an der Wandhalterung oder im Schrank. Das Band dient als Siegel zum Diebstahlschutz und zeigt unbefugte Benutzung an. Dennoch ist es beim Einsatz in einem Notfall leicht zu durchtrennen. Empfohlen in Verbindung mit dem Kauf einer Wandhalterung.