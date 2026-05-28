Einfache Erfassung patientenorientierter Bilder aus jedem Winkel

Die Funktion Image Beam Rotation gewährleistet patientenorientierte Bilder bei jeder Winkel- und Drehbewegung, so dass der Tisch nicht mehr gedreht oder die Patientin bzw. der Patient neu positioniert werden muss. Die Funktion ermöglicht den einfachen radialen Zugang, da das Bild immer an der anatomischen Struktur ausgerichtet ist, auch bei diagonaler Positionierung. Es ist nicht erforderlich, den Tisch zu schwenken oder die Patientin bzw. den Patienten neu zu positionieren.