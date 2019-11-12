Aufgrund der ansteigenden Anzahl und der zunehmenden Komplexität von Prozeduren in Ihrem Labor, ist möglichst effizientes Arbeiten wichtiger als jemals zuvor. Mit FlexSpot können Sie an einem kompakten, individuell anpassbaren Arbeitsplatz im Kontrollraum problemlos auf alle Anwendungen zugreifen, ohne die Arbeit des Teams im Untersuchungsraums negativ zu beeinflussen. Stattdessen können beispielsweise parallel zur Untersuchung Gefäß-Vermessungen durchgeführt werden und diese dem medizinischen Team im Untersuchungsraum zur Verfügung gestellt werden.
Kontakt anfordern
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Tel.: 0800 33 33 5 44
Technischer Kundenservice
Melden Sie sich bei Störungen oder Fragen zu Ihren Philips Produkten. Sie erreichen uns von Montag – Freitag von 7.00 – 19.00 Uhr.
Tel.: 0800 33 33 5 44
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Instant Parallel Working
Instant Parallel Working
Instant Parallel Working
Instant Parallel Working
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Ergänzung weiterer FlexSpots
Ergänzung weiterer FlexSpots
Ergänzung weiterer FlexSpots
Ergänzung weiterer FlexSpots
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Uneingeschränkte Bedienung an einem zentralen Punkt
Instant Parallel Working
Instant Parallel Working
Instant Parallel Working
Instant Parallel Working
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Ergänzung weiterer FlexSpots
Ergänzung weiterer FlexSpots
Ergänzung weiterer FlexSpots
Ergänzung weiterer FlexSpots
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Produkt anzeigen
Produkt anzeigen
Produkt anzeigen
Produkt anzeigen
Produkt anzeigen
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Produkt anzeigen
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Produkt anzeigen
Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten in der interventionellen Kardiologie, der pädiatrischen Kardiologie und der Elektrophysiologie mit dem biplanaren System der Azurion 7 Serie mit zwei 12''-Detektoren (Diagonale: 30,5 cm). Diese fortschrittliche Lösung für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Verfahren auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einheitlichen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patienten zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Produkt anzeigen
Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Interventionen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Verfahren auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patienten zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Produkt anzeigen
Das Philips Azurion System ermöglicht die einfache und zuverlässige Durchführung der verschiedensten routinemäßigen und komplexen interventionellen Verfahren bei höchster Anwenderfreundlichkeit. Fortschrittliche Funktionalität in Kombination mit einer innovativen Systemgeometrie unterstützen einen verbesserten Arbeitsablauf und helfen Ihnen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu optimieren und Ihren Patienten eine erstklassige Versorgung zu bieten.
Produkt anzeigen
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Land auswählenDeutschland (Deutsch)
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.