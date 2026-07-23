Touchscreen-Modul Pro

Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern

Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.