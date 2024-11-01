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dStream GanzeWirbelsäule-Spule

MR-Spule

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Eine integrierte Spulenlösung für die Bildgebung der (gesamten) Wirbelsäule. Vereint die Basisspule mit der posterioren Spule FlexCoverage, die im Tisch integriert ist. Ein Spiegel ermöglicht ein offenes Sichtfeld. Bei Systemen mit breiter Magnetöffnung kann das Kopfteil für eine flexible Positionierung und erhöhten Patientenkomfort geneigt werden.

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