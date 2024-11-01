Vollständig digitale Brust-16-Kanäle-Spule mit weitem offenen Zugang und adaptiven Spulenelementen, die an die Brustgröße der Patientin angepasst werden können. Leistungsstarke Abdeckung, Bildauflösung und Bildgebungsgeschwindigkeit. Fördert den Patientenkomfort mit einer verstellbaren Kopfauflage und einer weichen Lagerungsunterstützung.
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.