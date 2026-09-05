Haftungsausschluss

* „Akkurat“ bedeutet: MRCAT-Bilderfassung liefert eine geometrische Genauigkeit der Bilddaten von < ±1 mm in einem sphärischen Volumen mit < 20 cm Durchmesser (DSV) und eine geometrische Genauigkeit der Bilddaten von < ±2 mm in einem sphärischen Volumen mit < 40 cm Durchmesser (DSV)*. * Bei über 95% der Punkte innerhalb des Volumens auf 32 cm in z-Richtung beschränkt.

** Die mittlere Dosis im geplanten Zielvolumen gemäß MRCAT-basierten Plänen weicht in 95% der Fälle höchstens 1% von CT-basierten Plänen ab.

***„Genau“ bedeutet: MRCAT-basierte DRRs liegen im Vergleich zu CT-basierten DRRs in 95% der Fälle innerhalb einer Genauigkeit von 1 mm.