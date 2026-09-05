Haftungsausschluss

*„Genau“ bedeutet: MRCAT-Bilderfassung liefert eine geometrische Genauigkeit der Bilddaten von <±1 mm in einem sphärischen Volumen mit <20 cm Durchmesser (DSV) und eine geometrische Genauigkeit der Bilddaten von <±2 mm in einem sphärischen Volumen mit <40 cm Durchmesser (DSV)*. *Bei über 95% der Punkte innerhalb des Volumens auf 32 cm in z-Richtung beschränkt.

**Die auf MRCAT-Bildern basierende Simulationsdosis unterscheidet sich bei 95% der Patienten mit Karzinomen im Beckenraum nicht von der eines CT-basierten Plans für eine externe Strahlentherapie (Gammaanalysekriterium 3%/3 mm bei 99% der Voxel innerhalb des geplanten Zielvolumens oder mehr als 75% der Höchstdosis erreicht).