Heutzutage hat die Magnetresonanztomographie noch mehr für die Therapieplanung in der Strahlentherapie zu bieten. Mit der innovativen MR-only-Simulation von Philips können Sie sich auf die MRT als primäre Bildgebungsmodalität für die Therapieplanung bei Patienten mit Prostatakarzinom verlassen.

Die MR-only-Simulation dient als Erweiterungsmodul für Ingenia MR-RT und bietet exzellenten Weichteilkontrast zur zuverlässigen Zielabgrenzung sowie Dichteinformationen für die Dosisberechnung. Sie ist auf Ihren Arbeitsablauf abgestimmt. Schnelle Untersuchungsprotokolle und integrierte Nachbearbeitungsschritte generieren in wenigen Minuten auf der MR-Konsole MRCAT-Bilder (MR for Calculating ATtenuation) mit den Dichteinformationen, die Sie von einem CT erwarten würden.

MR-only-Simulation – Datenblatt herunterladen