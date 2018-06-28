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DreamMapper gibt Ihren Patienten wertvolle Hilfe beim Umgang mit Gerät und Maske. Patienten erhalten damit einen fortlaufenden Einblick in ihre Therapie und übernehmen selbst Mitverantwortung für eine erfolgreiche Anwendung. So sparen Sie Zeit und Ressourcen für Neupatienten oder jene, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.
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Coaching auf Grundlage der Verhaltenstherapie
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Synchronisierung von Anfang an
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Patient*innen werden aktiv eingebunden
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Coaching auf Grundlage der Verhaltenstherapie
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Das innovative Design der DreamWear garantiert neue Bewegungsfreiheit. Ob als Gelkissen, Full Face oder Nasenmaske – das modulare Konzept ermöglicht größtmöglichen Tragekomfort für alle Patienten. Mit DreamWear entsteht das Gefühl, überhaupt keine Maske zu tragen – wie uns viele Anwender bestätigen.
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Überwachen Sie die Daten des Therapieverlaufs Ihrer Patienten aus der Ferne – mit der cloudbasierten Lösung Care Orchestrator, zu jeder Zeit und an jedem Ort.
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