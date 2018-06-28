Patient*innen werden aktiv eingebunden

Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.