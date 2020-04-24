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Care Orchestrator

Patienten-Management-System für die Schlaf- und Beatmungstherapie

Überwachen Sie die Daten des Therapieverlaufs Ihrer Patienten aus der Ferne – mit der cloudbasierten Lösung Care Orchestrator, zu jeder Zeit und an jedem Ort.

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Überwachen Sie die Daten des Therapieverlaufs Ihrer Patienten aus der Ferne – zu jeder Zeit und an jedem Ort. Care Orchestrator, die cloudbasierte Lösung, liefert Ihnen wertvolle Patientendaten, die vom Beatmungsgerät Trilogy Evo in die Cloud übertragen werden. So arbeiten Sie besser mit Pflegeeinrichtungen und pflegenden Personen zusammen.

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Überwachung und Behandlung per Fernzugriff
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Überwachung und Behandlung per Fernzugriff

Nutzen Sie die Fernüberwachung für Patienten, um deren Bedürfnisse vorauszuahnen und diesen nachzukommen. Sie können per Telefon, Textnachricht oder E-Mail Kontakt zu Schlaf- und Atemwegspatienten aufnehmen, die klinische, geräte- oder therapiebezogene Probleme haben. Speziell für die Schlafpatienten können Sie auch Luftdruckanpassungen vornehmen, ohne dass der Patient bei Ihnen vor Ort erscheinen muss. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Leistung der Philips Respironics Schlaf- und Atemtherapiegeräte auszuwerten.

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Schneller fundierte Entscheidungen treffen
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Das Trilogy Evo Beatmungsgerät ist so ausgestattet, dass es mit Care Orchestrator verbunden werden kann. Dadurch können Betreuungsteams Patienten individueller pflegen und effizient Zweitmeinungen von Experten einholen.

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Versorgungsrelevante Maßnahmen identifizieren
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Optimierung von Noteinweisungen durch sofortigen Zugriff auf Therapiedaten des Patienten. Effiziente Verlaufsplanung durch dezentrale Therapiebegleitung. Relevante Informationen für Kontrolluntersuchungen schon im Vorfeld.

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Schlaf- und Atemtherapie in Einem

 

Immer mehr Menschen leiden unter einem chronischen Schlafapnoe-Syndrom und Erkrankungen der Atemwege. Entsprechend nehmen auch die Herausforderungen bei der Versorgung dieser Patienten zu. Care Orchestrator ist unsere innovative Cloud-basierte Anwendung, die Pflegedienste, Ärzte, Kostenträger und Patienten verbindet – und zwar in allen Phasen der Patientenversorgung. So können Sie alle Ihre Schlaf- und Atemtherapiepatienten per Fernzugriff effektiv und flexibel überwachen und behandeln.

Care Orchestrator – das innovative Cloud-basierte Patientenmanagement-System

Integration, Vernetzung, Unterstützung

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Care Orchestrator schnell und einfach eine bestmögliche Versorgung erreichen.

Schlaf- und Atemtherapie mit nur einem System

 

Mit Care Orchestrator können Sie eine Vielzahl an Patienten mit verschiedenen Schlaf- und Atemwegserkrankungen überwachen und behandeln und gleichzeitig Ihre Abläufe effizienter gestalten.

 

Care Orchestrator ist kompatibel mit:

 

  • Trilogy Beatmungsgeräten
  • DreamStation PAP-Geräten
  • System One PAP-Geräten

Behandlung von Schlaf- und Atemtherapiepatienten mit einem einzelnen System

Dokumentation

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Kurzanleitung

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