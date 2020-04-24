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Überwachen Sie die Daten des Therapieverlaufs Ihrer Patienten aus der Ferne – mit der cloudbasierten Lösung Care Orchestrator, zu jeder Zeit und an jedem Ort.
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Aus klinischen Daten werden verwertbare Patienteninformationen
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Überwachung und Behandlung per Fernzugriff
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Schneller fundierte Entscheidungen treffen
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Versorgungsrelevante Maßnahmen identifizieren
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Überwachung und Behandlung per Fernzugriff
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Versorgungsrelevante Maßnahmen identifizieren
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Schlaf- und Atemtherapie in Einem Immer mehr Menschen leiden unter einem chronischen Schlafapnoe-Syndrom und Erkrankungen der Atemwege. Entsprechend nehmen auch die Herausforderungen bei der Versorgung dieser Patienten zu. Care Orchestrator ist unsere innovative Cloud-basierte Anwendung, die Pflegedienste, Ärzte, Kostenträger und Patienten verbindet – und zwar in allen Phasen der Patientenversorgung. So können Sie alle Ihre Schlaf- und Atemtherapiepatienten per Fernzugriff effektiv und flexibel überwachen und behandeln.
Schlaf- und Atemtherapie in Einem
Immer mehr Menschen leiden unter einem chronischen Schlafapnoe-Syndrom und Erkrankungen der Atemwege. Entsprechend nehmen auch die Herausforderungen bei der Versorgung dieser Patienten zu. Care Orchestrator ist unsere innovative Cloud-basierte Anwendung, die Pflegedienste, Ärzte, Kostenträger und Patienten verbindet – und zwar in allen Phasen der Patientenversorgung. So können Sie alle Ihre Schlaf- und Atemtherapiepatienten per Fernzugriff effektiv und flexibel überwachen und behandeln.
Integration, Vernetzung, Unterstützung Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Care Orchestrator schnell und einfach eine bestmögliche Versorgung erreichen.
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Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Care Orchestrator schnell und einfach eine bestmögliche Versorgung erreichen.
Schlaf- und Atemtherapie mit nur einem System Mit Care Orchestrator können Sie eine Vielzahl an Patienten mit verschiedenen Schlaf- und Atemwegserkrankungen überwachen und behandeln und gleichzeitig Ihre Abläufe effizienter gestalten. Care Orchestrator ist kompatibel mit:
Schlaf- und Atemtherapie mit nur einem System
Mit Care Orchestrator können Sie eine Vielzahl an Patienten mit verschiedenen Schlaf- und Atemwegserkrankungen überwachen und behandeln und gleichzeitig Ihre Abläufe effizienter gestalten.
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Die neue Generation der Philips Trilogy Beatmungsgeräteplattform für die lebenserhaltende Beatmung ist sektorübergreifend und mobil an jedem Ort am Patienten einsetzbar.
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Bei der DreamStation, unserer neuen, eleganten Schlaftherapie-Plattform mit diskretem Design steht die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Innovative Funktionen erleichtern dem Patienten den Einstieg in die Therapie und ermöglichen ihm eine hohe Therapietreue. Insbesondere das medizinische Fachpersonal profitiert von der intuitiven Menüführung und der einfachen und effizienten Handhabung.
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