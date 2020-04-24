Schlaf- und Atemtherapie in Einem Immer mehr Menschen leiden unter einem chronischen Schlafapnoe-Syndrom und Erkrankungen der Atemwege. Entsprechend nehmen auch die Herausforderungen bei der Versorgung dieser Patienten zu. Care Orchestrator ist unsere innovative Cloud-basierte Anwendung, die Pflegedienste, Ärzte, Kostenträger und Patienten verbindet – und zwar in allen Phasen der Patientenversorgung. So können Sie alle Ihre Schlaf- und Atemtherapiepatienten per Fernzugriff effektiv und flexibel überwachen und behandeln.