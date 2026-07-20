IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

ICCA auf Intensivstationen
ICCA wandelt klinische Daten in aussagekräftige Informationen um, liefert standardisierte klinische Dokumentation, arbeitet mit anderen Krankenhaus-Dokumentationssystemen zusammen und ermöglicht die präzise Dokumentation im intensivmedizinischen Bereich. Die ICCA Software bietet klinische Entscheidungsunterstützung, Datenanalysen und Berichterstellung, Unterstützung evidenzbasierter Versorgung, Erkennung unerwünschter Arzneimittelereignisse, integriertes Verordnungsmanagement und flexiblen Zugriff für das Klinikteam.