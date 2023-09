Erreichen Sie mehr Benutzerautonomie

Positionieren Sie den C-Bogen mithilfe der Bedienelemente für elektromagnetische Bremsen am Chirurgengriff am Detektorgehäuse bequem von der Tischseite aus. Mit der Steuerung für Chirurgen lassen sich die Bremsen einfach per Knopfdruck entriegeln, und Sie können den C-Bogen schnell positionieren. Diese Funktion beschleunigt Ihren chirurgischen Arbeitsablauf und verringert die Abhängigkeit vom chirurgischen Assistenzpersonal. 84% der Benutzer sind der Meinung, dass die Kombination aus Steuerung für Chirurgen und Touchscreen-Modul den Bedarf an unterstützendem Personal reduzieren kann.¹