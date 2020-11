Anatomische Intelligenz

Automatische Registrierung in der Bildfusion und Navigation

Anatomische Daten im CT-Volumen werden analysiert und automatisch mit den Ultraschallstrukturen abgeglichen, so dass innerhalb weniger Sekunden eine Bildfusion durchgeführt wird. AIUS ermöglicht Bildfusionen in kürzester Zeit und mit geringem Benutzeraufwand. So verbringen Sie weniger Zeit mit den Einstellungen und können sich voll und ganz auf den Eingriff konzentrieren.