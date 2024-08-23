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Sind die Philips Avent Altersvorgaben wichtig?

Ja, Sauger und Schilde variieren in Größe, Härte und Form. Die Altersvorgaben berücksichtigen die Größe und Härte der Sauger und des Schilds.

Wenn ein Sauger (einschließlich des Schildes) im Mund des Babys stecken bleibt, geraten Sie nicht in Panik. Er ist so konzipiert, dass er nicht verschluckt werden kann. Entfernen Sie den Schnuller so vorsichtig wie möglich aus dem Mund.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/03 , SCF094/05 , SCF094/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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