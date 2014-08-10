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Eingestellt

ColorVisionFahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

12342CVPGS2

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ein neuer Style mit Licht

ColorVision bringt mehr Farbe in die Optik Ihres Autos: blau, grün, gelb oder pink. Diese innovativen Fahrzeuglampen sind für die Straße zugelassen, sodass Sie die Optik Ihres Autos individualisieren können und dennoch sicheres, weißes Licht verwenden.

Alle Vorteile anzeigen

Bringen Sie mehr Farbe ins Spiel

Ein neuer Style mit Licht

  • Lampentyp: H4

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 60/55 W

Eine neue Beschichtungstechnologie verleiht dem Reflektor einen farbigen Glanz.

Eine neue Beschichtungstechnologie verleiht dem Reflektor einen farbigen Glanz.

Dank einer speziellen Beschichtung auf den Lampen sorgt Philips ColorVision für einen farbigen Glanz und entspricht dabei den Richtlinien der Europäischen Union. So können Sie Ihrem Auto eine persönliche Note verleihen und gleichzeitig mit sicherem, weißem Licht unterwegs sein.

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

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Diese Bewertung wurde für ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp verfasst

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16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

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