Eingestellt
Lampentyp: H4
Packung mit: 2
12 V, 60/55 W
Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive
Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.
ColorVision Leuchten entsprechen allen ECE-Richtlinien und werden mit einer Zertifizierung geliefert, die die Zulassung für die Straße bescheinigt. Führen Sie diese stets Ihnen in Ihrem Auto mit sich.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp verfasst
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