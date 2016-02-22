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VisionMehr Sicht

12342PRC1

2
| (1) Bewertung
Sicher unterwegs
Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als standardmäßige Fahrzeuglampen und sorgen so für eine hervorragende Lichtstrahlkraft zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis – mit Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.
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Bis zu 30 % mehr Sicht im Vergleich zu einer Standardlampe

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Bis zu 30 % mehr Sicht

  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Anzahl der Lampen: 1

Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen

Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen

Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit hoher Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.

Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Technische Daten

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Bewertung

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22/02/2016

España

España

como es posible?

En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........

Diese Bewertung wurde für Vision 12342PRC1 Más visión verfasst

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