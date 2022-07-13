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Eingestellt

LCD-Monitor

220V8/00

4.5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Funktionen wie Blendschutz, den LowBlue Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.

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Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

  • V-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-31

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-31

21/08/2026

España

España

Verifizierter Käufer

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst

Datum der Benutzung 2026-08-01

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Datum der Benutzung 2026-08-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.