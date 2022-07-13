Eingestellt
Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder
Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Funktionen wie Blendschutz, den LowBlue Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.
V-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 220V8 LCD-monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Verifizierter Käufer
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-01
Diese Bewertung wurde für 221V8 Monitor LCD verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-01
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.