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Eingestellt

4000 seriesUltraflacher Full HD LED TV

24PFS4032/12

3.5

| (32) Bewertungen

Ultraflacher Full HD LED TV

Tragbar und wunderschön. Der Philips Fernseher der 4000er Serie begleitet Sie überall hin. Das superschlanke Design und der glatte, weiße Rahmen machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für jeden Raum.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Elegantes Weiß verleiht eine frische, moderne Optik in jedem Raum

Wir wissen, dass Sie sich einen Fernseher wünschen, der nicht nur leistungsstark, sondern auch schick ist. Daher hat unser Designteam einen Standfuß aus Metall mit offenem Design und einem eleganten Rahmen in raffiniertem, glänzendem Weiß kombiniert und so ein modernes Design geschaffen, das in jedes Zuhause passt.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

32

Bewertungen

02/09/2018

Italia

Italia

Ottimo acquisto

Tv dalle grandi prestazioni e caratterizzata dalla facilità di utilizzo. Design semplice ma d’effetto. Buon suono. Prodotto in linea con il marchio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD verfasst

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27/05/2018

Italia

Italia

Ottimo

Sinceramente i miei complimenti !!! Ho acquistato questo prodotto dopo averne visto diversi dello stesso tipo e modello…..ne cercavo uno che mi potesse dare tutte le caratteristiche sia di visione che di qualità, completo così non l'ho trovato, è l'unico. Per il prezzo pagato e lo sconto ottenuto è stato per me un vero affare !!! Grazie.

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Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD verfasst

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18/05/2018

Italia

Italia

Buono

Il televisore molto bello. Si vede bene, tutto buono. L'unico neo è il telecomando, i tasti coi numeri dei programmi sono troppo piccoli è troppo vicini Si fa fatica a premere il canale giusto, Telecomando adatto a bambini che hanno le dita molto piccole e sottili per persone un po' su di età come me e con problemi di vista non è semplice

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.