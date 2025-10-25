Eingestellt
Wetterinfos zu Ihrer Verfügung
Beginnen Sie den Tag richtig – jeden Tag! Der kompakte Philips Radiowecker mit Wettervorhersage umfasst eine Funkuhr und Grafiksymbole für die Wettervorhersage mit mehrfarbigen Lichtanzeigen. Ihr zuverlässiges Wettervorhersagegerät sorgt dafür, dass Sie stets pünktlich sind.
Innen- und Außentemperatur
Diese schicke mehrfarbige Wetteranzeige leuchtet in unterschiedlichsten Farben je nach Wetter. Von orange für Sonnenschein oder blau für bewölkten Himmel bis hin zu lila für Regentage: So können Sie jederzeit schon an Ihrem Radiowecker ablesen, wie das Wetter draußen ist.
Wetterinfos zu Ihrer Verfügung. Der Philips Radiowecker informiert Sie über die aktuelle Temperatur. Der intelligente Temperatursensor zeigt zu jeder Zeit die Außentemperatur an.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
15
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
DonJuan24
25/10/2025
United Kingdom
18 years old and still going strong
I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst
Datum der Benutzung 2023-10-25
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Datum der Benutzung 2023-10-25
dkn2k
27/09/2016
United Kingdom
A delight to own..
I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!
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22/03/2011
United Kingdom
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