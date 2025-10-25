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Radiowecker mit Wettervorhersage

AJ260/12

4.5

| (15) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Wetterinfos zu Ihrer Verfügung

Beginnen Sie den Tag richtig – jeden Tag! Der kompakte Philips Radiowecker mit Wettervorhersage umfasst eine Funkuhr und Grafiksymbole für die Wettervorhersage mit mehrfarbigen Lichtanzeigen. Ihr zuverlässiges Wettervorhersagegerät sorgt dafür, dass Sie stets pünktlich sind.

Alle Vorteile anzeigen

Wetterinfos zu Ihrer Verfügung

  • Innen- und Außentemperatur

Wetterbericht mit grafischen Animationen anzeigen

Mehrfarbige Licht-/Wetteranzeige

Mehrfarbige Licht-/Wetteranzeige

Diese schicke mehrfarbige Wetteranzeige leuchtet in unterschiedlichsten Farben je nach Wetter. Von orange für Sonnenschein oder blau für bewölkten Himmel bis hin zu lila für Regentage: So können Sie jederzeit schon an Ihrem Radiowecker ablesen, wie das Wetter draußen ist.

Temperaturanzeige für innen und außen

Temperaturanzeige für innen und außen

Wetterinfos zu Ihrer Verfügung. Der Philips Radiowecker informiert Sie über die aktuelle Temperatur. Der intelligente Temperatursensor zeigt zu jeder Zeit die Außentemperatur an.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

15

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

25/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

18 years old and still going strong

I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst

Datum der Benutzung 2023-10-25

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Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst

Datum der Benutzung 2023-10-25

27/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

A delight to own..

I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!

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Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst

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22/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

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