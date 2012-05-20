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Eingestellt

Radiowecker für iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Genießen Sie zu Hause Musik von Ihrem tragbaren Gerät! Schließen Sie Ihren iPod- oder GoGear Player an den kompakten Philips Radiowecker mit kraftvollem Bass von 12 W RMS an. Genießen Sie großartigen Sound, und wachen Sie täglich mit Musik auf.

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Lassen Sie sich durch Ihre Lieblings-iPod-Musik aufwecken.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • Schwarz

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

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3.8

von 5

6

Bewertungen

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ301DB Klokradio voor iPod verfasst

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31/08/2011

België

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20/05/2012

België

België

laat te wensen

ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt

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