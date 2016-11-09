Eingestellt
AJ3123/12
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
2.6
von 5
91
Bewertungen
Wissenbacher
09/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit
Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton
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chanfreineur30
03/12/2013
België
simple d utilsation je le recommande,facile et de manipulation simple
le design est tres bien grand affichage je le trouve très bien,sa deuxième alarme est génial plus besoin de changer tous le temps d heure quand on doit se lever a une autre heure que d habitude,sa qualité prix est très bien aussi,je le trouve génial
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Diese Bewertung wurde für AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique verfasst
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ricota
22/01/2021
France
Verifizierter Käufer
Bon produit
Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.
Vorteile
Petit format
Nachteile
Néant
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