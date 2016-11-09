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  • Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
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Eingestellt

Radiowecker mit digitalem Tuner und Sleeptimer

AJ3123/12

2.6
| (91) Bewertungen
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Dieser schicke Radiowecker AJ3123/12 sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.
Alle Vorteile anzeigen

Weckfunktion mit Radio oder Alarmton

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.6

von 5

91

Bewertungen

09/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit

Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3123 Digitaler Radiowecker verfasst

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03/12/2013

België

België

simple d utilsation je le recommande,facile et de manipulation simple

le design est tres bien grand affichage je le trouve très bien,sa deuxième alarme est génial plus besoin de changer tous le temps d heure quand on doit se lever a une autre heure que d habitude,sa qualité prix est très bien aussi,je le trouve génial

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Diese Bewertung wurde für AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

22/01/2021

France

France

Verifizierter Käufer

Bon produit

Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.

Vorteile

Petit format

Nachteile

Néant

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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