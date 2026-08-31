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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT51W/00

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Raum zum Tanzen schaffen

Nehmen Sie Ihre Musik mit dem kompakten Bluetooth-Lautsprecher überall hin mit. Dieser winzige Lautsprecher bietet sechs Stunden Wiedergabezeit und kristallklaren Sound, selbst bei maximaler Lautstärke. Die kabellose Reichweite beträgt 10 m – das ist viel Raum zum Tanzen.

Alle Vorteile anzeigen

Raum zum Tanzen schaffen

  • Bluetooth®

  • Weiß

1,5-Zoll-Full-Range-Lautsprecher. Kristallklarer Sound

Mit einem Gewicht von nur 90 g werden Sie kaum bemerken, dass Sie diesen kleinen Lautsprecher tragen. Der 1,5-Zoll-Full-Range-Treiber liefert kristallklaren Sound, selbst wenn Sie die Lautstärke erhöhen.

5 Stunden Wiedergabezeit.

Mit diesem Akku erhalten Sie nach einer vollständigen Aufladung 5 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen dauert weniger als 3 Stunden und ist über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel einfach erledigt.

Bluetooth kann beim Einschalten gekoppelt werden

Das Koppeln Ihres Bluetooth-Geräts funktioniert ganz einfach. Schalten Sie einfach den Lautsprecher ein, und schon kann die Verbindung hergestellt werden. Die Reichweite beträgt 10 m.

Technische Daten

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