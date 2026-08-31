Raum zum Tanzen schaffen

Nehmen Sie Ihre Musik mit dem kompakten Bluetooth-Lautsprecher überall hin mit. Dieser winzige Lautsprecher bietet sechs Stunden Wiedergabezeit und kristallklaren Sound, selbst bei maximaler Lautstärke. Die kabellose Reichweite beträgt 10 m – das ist viel Raum zum Tanzen.