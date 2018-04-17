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Eingestellt

Mini-Stereoanlage

BTB2670/12

4.5

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

HiFi-Stereosound für Ihr Zuhause

Geben Sie Musik über Ihr Smartphone wieder, streamen Sie Ihre Musikbibliothek über Bluetooth, und geben Sie MP3-CDs auf diesem kompakten, All-in-One-Musiksystem von Philips wieder. Stellen Sie dank DAB+- und UKW-Kompatibilität Ihre Lieblingsradiosendungen ein.

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HiFi-Stereosound für Ihr Zuhause

  • Bluetooth

  • mit MULTIPAIR

  • DAB+

Für eine einfache, erneute Verbindung ist Bluetooth immer im Standby-Modus

Für eine einfache, erneute Verbindung ist Bluetooth immer im Standby-Modus

Nachdem Ihr Smart-Gerät angeschlossen wurde, kann das Philips Musiksystem mithilfe der Bluetooth-Funktion Ihres Smart-Geräts aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden. Dadurch wird ebenfalls die Bluetooth-Quelle aktiviert, sodass Sie jederzeit schnell und einfach Musik streamen können.

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.

Schnelles und effizientes Laden über USB für Ihr Smart-Gerät

Schnelles und effizientes Laden über USB für Ihr Smart-Gerät

Der USB-Anschluss ist für mehr als nur die Musikwiedergabe geeignet. Das intelligente USB-Energiemanagementsystem ermöglicht einen Schnell-Ladestrom mit 2 A, damit Sie Ihr Smart-Gerät schnell aufladen können, wenn sich das Musiksystem im Standby-Modus befindet.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

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Diese Bewertung wurde für BTB2670 Mini-Stereoanlage verfasst

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09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

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Diese Bewertung wurde für BTB2670 Mikromusiksystem verfasst

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27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

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Diese Bewertung wurde für BTB2670 Microchaîne verfasst

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