Zum Austausch des derzeit verwendeten Fruchtfleischbehälters

Das Fruchtfleisch sammelt sich nur dort, wo es hingehört, nämlich im Fruchtfleischbehälter Ihres Philips Entsafters. Daher müssen Sie das Fruchtfleisch nicht mehr von anderen Teilen (z.B. vom Deckel) entfernen.