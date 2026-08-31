Hülle mit speziellem Design für optimale Griffsicherheit

Diese Hülle mit Gummiakzenten wurde entwickelt, um die Griffsicherheit zu verbessern, egal ob Sie im Hochformat lesen oder im Querformat spielen möchten. So schützt sie Ihr iPad von allen Seiten und absorbiert dank des speziellen Designs auch Stöße.