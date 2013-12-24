Eingestellt
DS8300/10
Erfüllen Sie Ihr Zuhause drahtlos mit unglaublichem Sound
Der Docking-Lautsprecher DS8300 liefert unglaublichen Sound vom iPod/iPhone/iPad über den Lightning-Anschluss. Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Musik-, Gaming- und Videoerlebnis. Mit Bluetooth-Streaming können Sie überall im Raum großartigen Sound genießen.
Bluetooth®
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone/iPad
30 W
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.
3.3
von 5
4
Bewertungen
VardanP
24/12/2013
España
Philips Altavoz
ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS8300 Altavoz base con Bluetooth® verfasst
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Ldc7080
11/08/2013
United Kingdom
Bit boomy, sometimes fidley to dock phone
The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10
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Diese Bewertung wurde für DS8300 docking speaker with Bluetooth® verfasst
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Tomv88
25/11/2019
United Kingdom
Good while it lasted
Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.
Vorteile
Great sound and bass
Nachteile
Not built to last
Diese Bewertung wurde für DS8300 docking speaker with Bluetooth® verfasst
Datum der Benutzung 2017-11-25
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