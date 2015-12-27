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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DTB855/10

3.3

| (3) Bewertungen

Die Faszination von Sound

Holen Sie sich mit dieser Philips Mini-Stereoanlage Style in Ihr Zuhause. Streamen Sie Musik mühelos und kabellos über Bluetooth®, schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad zum Laden und zur direkten Musikwiedergabe an, und steuern Sie Ihr DAB+-Radio und Ihre DigitalRadio App über SmartDAB.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Die Faszination von Sound

  • Bluetooth® aptX

  • Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW

  • USB-Anschluss zum Laden

Elegantes Design mit extraschmalem CD-Slot

Elegantes Design mit extraschmalem CD-Slot

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss

DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.3

von 5

3

Bewertungen

3
2

27/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Big sound

What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTB855 Micro music system verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTB855 Micro music system verfasst

22/06/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr stylisch, Guter Klang

Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst

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Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.

Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).

Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.