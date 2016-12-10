Eingestellt
FC6050/99
3,6 V
Die Philips Akkusauger FC6050 Series verfügt über eine lange, enge Düse, die speziell für die gezielte Reinigung entwickelt wurde. Die verlängerte Frontpartie vereinfacht das Saugen in Ecken und entlang unebener Flächen.
Dank der wiederaufladbaren Akkus können Sie mit dem Philips Akkusauger an jeder beliebigen Stelle kabellos saugen.
Das 2-Stufen-Filtersystem des Philips Akkusaugers verhindert Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubes ein, der zweite Filter mit Falten fängt kleinere Staubpartikel auf.
1.5
von 5
2
Bewertungen
julsbp
10/12/2016
España
Verifizierter Käufer
Precio elevado
Buen diseño pero con una duración de la batería muy baja. Al principio duraba más pero tal como se fue utilizando la batería cada vez tenía menos capacidad aún respetando los tiempos de carga. Para aspirar sillas y sofá. Precio alto para su rendimiento y durabilidad. Las baterías no se pueden reemplazar. Hay que llevarlo al SAT y cuesta casi como el aspirador
Diese Bewertung wurde für FC6050 Aspirador de mano verfasst
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Zeurpiet
30/08/2011
Nederland
Maakt veel geluid en zuigt slecht.
Je verwacht in ieder geval dat kruimels goed worden opgezogen, maar dat valt tegen. Hij blaast de kruimels eerder weg. Heel erg vervelend. Daarbij maakt hij in verhouding veel lawaai.
Diese Bewertung wurde für FC6050/99-kruimelzuiger verfasst
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