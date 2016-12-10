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  • Einfache Reinigung überall

Eingestellt

Handstaubsauger

FC6050/99

1.5
| (2) Bewertungen
Einfache Reinigung überall
Dank seiner verlängerten Frontpartie reinigt der speziell entwickelte Philips Staubsauger FC6050 (3,6 V) überall und ganz einfach. Der FC6050 verfügt über drei leistungsstarke aufladbare Akkus und bietet Ihnen uneingeschränkte Freiheiten beim kabellosen Reinigen.
Alle Vorteile anzeigen

Staubsauger mit Präzisions-Frontpartie

Einfache Reinigung überall

  • 3,6 V

Verlängerte Frontpartie

Verlängerte Frontpartie

Die Philips Akkusauger FC6050 Series verfügt über eine lange, enge Düse, die speziell für die gezielte Reinigung entwickelt wurde. Die verlängerte Frontpartie vereinfacht das Saugen in Ecken und entlang unebener Flächen.

Leistungsstarke Akkus

Leistungsstarke Akkus

Dank der wiederaufladbaren Akkus können Sie mit dem Philips Akkusauger an jeder beliebigen Stelle kabellos saugen.

2-Stufen-Filtersystem verhindert frühzeitiges Verstopfen

2-Stufen-Filtersystem verhindert frühzeitiges Verstopfen

Das 2-Stufen-Filtersystem des Philips Akkusaugers verhindert Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubes ein, der zweite Filter mit Falten fängt kleinere Staubpartikel auf.

Technische Daten

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Bewertungen

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1.5

von 5

2

Bewertungen

5
4
3

10/12/2016

España

España

Verifizierter Käufer

Precio elevado

Buen diseño pero con una duración de la batería muy baja. Al principio duraba más pero tal como se fue utilizando la batería cada vez tenía menos capacidad aún respetando los tiempos de carga. Para aspirar sillas y sofá. Precio alto para su rendimiento y durabilidad. Las baterías no se pueden reemplazar. Hay que llevarlo al SAT y cuesta casi como el aspirador

Diese Bewertung wurde für FC6050 Aspirador de mano verfasst

Diese Bewertung wurde für FC6050 Aspirador de mano verfasst

30/08/2011

Nederland

Nederland

Maakt veel geluid en zuigt slecht.

Je verwacht in ieder geval dat kruimels goed worden opgezogen, maar dat valt tegen. Hij blaast de kruimels eerder weg. Heel erg vervelend. Daarbij maakt hij in verhouding veel lawaai.

Diese Bewertung wurde für FC6050/99-kruimelzuiger verfasst

Diese Bewertung wurde für FC6050/99-kruimelzuiger verfasst

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