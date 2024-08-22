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SmartPro Compact Saugroboter

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SmartPro CompactSaugroboter

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SmartPro Compact Saugroboter

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Das Ersatzset ist mit SmartPro Compact-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Abluftfilter und 1 Paar Seitenbürsten, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

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  • 22 August 2024